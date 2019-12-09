Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Yunanistan uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı
İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 03:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]