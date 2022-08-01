İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

01.08.2022 11:58
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla, Mardin/ Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63'e ulaştı.

(Ali Nargüner - İHA)

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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