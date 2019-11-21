İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Türkiye'de dernek yaşamının aşırı bürokrasi altında olduğunu savunarak, "Dernek yaşamına katılan yurttaşları kutluyorum. Bu kadar sıkı ortamda dernek yaşamını sürdürmek bir başarıdır. Üyelerin bildirilmesine yönelik düzenlemelerden kaçınmakta yarar vardır." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, kanun teklifiyle birleştirilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kanun teklifinde de bulunan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda değişikliği ilişkin maddenin, doğru bir düzenleme olmadığını savunarak, "anne babanın hatasının çocukların Türk vatandaşlığını kaybetmesine neden olmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Kaboğlu, teklifte uyuşturucunun yanı sıra "zararlı alışkanlıklar" konusunda düzenleme yapıldığını belirterek, "zararlı alışkanlık" kavramının öznel olması nedeniyle söz konusu kavramın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Teklifin, idari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin maddesinde "elektronik izleme" bendinin bulunduğunu, bunun sürekli izleme algısı oluşturacağını savunan Kaboğlu, buna yönelik ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi.

CHP'li Kaboğlu, dernek üyelerinin bildirilmesine yönelik düzenlemenin ise dernek üyeliği konusunda caydırıcı etki yaratacağını iddia etti.

Türkiye'deki dernek yaşamının aşırı bürokrasi altında sürdürüldüğünü öne süren Kaboğlu, "Dernek yaşamına katılan yurttaşları kutluyorum. Bu kadar sıkı ortamda dernek yaşamını sürdürmek bir başarıdır. Üyelerin bildirilmesine yönelik düzenlemelerden kaçınmakta yarar vardır. Bu maddenin çıkarılacağı umudunu taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin resmi sağlık kurulu raporuna yönelik düzenlemesinin ise kişinin bedensel bütünlüğüne müdahale teşkil ettiğini ileri süren Kaboğlu, bu tür bir rapor için kişinin rızasının alınması gerektiğini, bu nedenle söz konusu maddenin gözden geçirilmesini önerdi.

"Devasa bir fişleme"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Teklifteki dernek üyelerinin bildirilmesine yönelik düzenleme, örgütlenme ve özel hayatın gizliliğine aykırıdır. Devasa bir fişlemedir." ifadesini kullandı.

Öztunç, öte yandan göçmenlere yönelik düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB ve ABD'ye Suriyeli mültecilere yönelik söylemlerine zemin oluşturmak amacıyla telaşla hazırlandığını da savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bazı iddiaları dile getirdiklerini anlatan Öztunç, "Sayın Bakana Emniyet Genel Müdürlüğünde menzilciler hakim, dedik. Sayın Bakan kızdı, 'Bir kişi varsa istifa ederim.' dedi." şeklinde konuştu.

CHP'li Öztunç'un ifadelerine, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay tepki gösterdi.

Bunun üzerine Öztunç, "Sermet Bey, sizi kandırıyorlar, 'ortağız' diyorlar ama inanmayın." sözlerini sarf etti.

Kanun teklifinin görüşmelerinin bir güne sıkıştırılmak istendiğini savunan Öztunç, "Yangından mal kaçırmıyoruz. Tartışalım, konuşalım." dedi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık da kanun teklifinin görüşmelerinin, milletvekillerine düzenlemeyi incelemek için yeterli zaman tanınmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, teklifin İçtüzük'te belirlendiği şekilde ve sürede komisyonda görüşülmeye başlandığına işaret etti.

Güvenç, komisyon olarak 28 Kasım Perşembe akşamı Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep'e Suriyeli göçmenlerin durumunu incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini, bu sırada İçtüzük'e yönelik görüş alışverişinde bulunulabileceğini belirtti.

Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerinin görüşülmesine başlandı.