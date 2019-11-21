İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.



TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifine göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre, üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. İkinci sınıf emniyet müdürü en az bekleme süresi değiştiriliyor. Emniyet Teşkilatı personeli ödüllendirilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ödül verilebilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin mecburi hizmet süreleri belirleniyor. Astsubaylıktan subaylığa geçişin yaşları belirleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, eşleri ve anne, babaları, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerin sağlık giderleri TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Depremzedelere kredi desteği verilecek. İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport süresi 4 yıla çıkarılacak. - ANKARA