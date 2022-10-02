Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi

02.10.2022 13:10
Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi

İçişleri Bakanlığınca 18 Ekim 2019'da Vali İdris Akbıyık'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Hakkari Belediyesi, yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi.

İçişleri Bakanlığınca 18 Ekim 2019'da Vali İdris Akbıyık'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Hakkari Belediyesi, yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi.

Huzur ortamının sağlanmasıyla çeşitli yatırımların yapıldığı Hakkari'de başlatılan "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı" devam ediyor.

Bu kapsamda yol, su, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kentin eksikliklerini gideren belediye, kaldırım, refüj ve yeşillendirme çalışmalarıyla kenti güzel bir görünüme kavuşturdu.

Şu ana kadar mahallelerde yaklaşık 60 kilometre asfalt, 20 kilometre stabilize ve beton yol yapan, 4,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeyen belediye, Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan bölgesini vatandaşların dinlenip stres atabileceği sosyal tesise dönüştürdü.

Kültür sanat etkinleri düzenleyip ücretsiz kurslar açan, yaşlılara evde bakım hizmeti sunan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden belediye, 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu, 30 bini aşkın kişiyi mesleki kurslardan yararlandırdı.

Belediye ayrıca Hakkari- Van kara yolundaki Depin bölgesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği mezbaha ile Sümbül Mahallesi'nde, 700 metrekare alanda, yerden ısıtmalı, 150 köpek ve 50 kedi kapasiteli Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezinin yapımına başladı.

"Geldiğimizde belediye borç yükü altındaydı"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, belediyede göreve geldiklerinde 30'a yakın projenin yer aldığı değişim dönüşüm programı hazırladıklarını söyledi.

Program kapsamında kente önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan Akbıyık, "Geldiğimizde belediye ciddi bir borç yükü altındaydı. Şu ana kadar 150 milyon liraya yakın borç ödedik, 120 milyon lira civarında da yatırım yaptık. İller Bankasından gelen paramız personel giderlerine zor yetiyor. Bunları nasıl yaptık? Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere pozitif ayrımcılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve diğer bakanlıklarımızın desteğiyle yaptık." dedi.

Belediye filosuna bir kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve Belediyeler Birliğinden hibe olmak üzere 36 yeni araç eklediklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"15 toplu taşıma aracı, yeni minibüsler ve otobüslerimizle şehir içi toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Şu anda vatandaşımızın en çok mutlu olduğu konulardan biri, şehir içi toplu taşıma hizmeti. Sümbül Mahallesi'nde çocuk parkı yaptık. Eski parkları onardık. Selçuklu Belediyesinin desteğiyle iki sanat sokağı, Altındağ Belediyesinin desteğiyle Etüt Merkezi yaptık. Kayak Merkezine giden Merzan Mahallesi'ndeki yolu yeniledik."

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği önemli projelerin devam ettiğini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Mezbaha yapıyoruz. Maalesef sağlıklı bir mezbahamız yoktu. Bunu kendi imkanlarımız ve İller Bankasının desteğiyle yapıyoruz. Tarihi taş görünümlü kapalı halk pazarı inşa ediyoruz. Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi yapıyoruz, bu da alttan ısıtmalı modern bir barınak olacak. Seyir terasını, İl Özel İdaresinin desteğiyle kentin girişinde yaptık. Hakkari, her gün gelişiyor, dönüşüyor, değişiyor. Daha yaşanabilir, daha güzel görünümlü bir şehir oluşturmak için peyzaj, ışıklandırma çalışmaları da yapıyoruz. Sayamayacağımız çok iş yapıldı."

Söz konusu çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyetler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbıyık, şunları söyledi:

"Sanat topluluğumuz yaz boyunca her gün Kent Park'ta çocuklara, vatandaşlara sinema gösterimi, filmler, karaoke ve ses yarışmaları gibi birçok etkinlikler yaptı. Sokak basketbolu, futbol turnuvaları gibi etkinlikler yaptık. Bütün gayemiz halkımızı mutlu etmek. Daha modern, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevrede belediyecilik hizmetlerini en iyi düzeyde, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz."

YORUMLAR
500
Iraklı turizmciler Hakkari'de ziyaretlerde bulundu Iraklı turizmciler Hakkari'de ziyaretlerde bulundu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan, Hakkari'de gençlerle buluştu Açıklaması AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan, Hakkari'de gençlerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:26 Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
19:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti
18:52 Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı!
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 20:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement