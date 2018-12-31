Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında İç Güvenlik Operasyonlarında 107'si Sözde Üst Düzey 1746...

İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında İç Güvenlik Operasyonlarında 107'si Sözde Üst Düzey 1746...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında İç Güvenlik Operasyonlarında 107'si Sözde Üst Düzey 1746..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:24:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında İç Güvenlik Operasyonlarında 107'si Sözde Üst Düzey 1746...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]