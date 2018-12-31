İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında İç Güvenlik Operasyonlarında 107'si Sözde Üst Düzey 1746...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:26 Kaynak: AA
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