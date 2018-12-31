İçişleri Bakanlığınca, 2018 Yılında Terör Örgütleriyle İrtibatlı Oldukları Gerekçesiyle 75 Bin 239...
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İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:27 Kaynak: AA
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