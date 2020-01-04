İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.

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