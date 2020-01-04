İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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