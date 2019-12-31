İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam...
8 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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