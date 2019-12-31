İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam...

8 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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