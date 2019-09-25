Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16...
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İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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