İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16...
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İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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