Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik getirilen sokağa çıkma... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik getirilen sokağa çıkma...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün