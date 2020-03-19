İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 'Korona virüs Tedbirleri' genelgesi kapsamında... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. - ANKARA

Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:51 Kaynak: İHA

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