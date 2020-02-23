İçişleri Bakanlığınca 81 ilde yasa dışı bahis, sahte içki ve kumar uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde "Yasa Dışı Bahis", "Kaçak/Sahte Alkol" ve "Kumar/Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, 81 ilde 18 bin 340 ekip, 67 bin 689 personel, 75 deniz aracı, 1 hava aracı ve 378 köpeğin katımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamalar sırasında 469 bin 373 kişi sorgulanırken, aranan 1127 kişi, 205 şüpheli gözaltına alındı. 54 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 136 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis oynayan 184 kişi hakkında idari işlem yapılırken, bu kişilere para cezası verildi.

Kumar ve oyun makinelerine yönelik uygulama sırasında, kumar oynamak ve diğer suçlardan 2 bin 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı, para cezası kesildi. 295 umuma açık iş yeri, kahvehane/kıraathane, kooperatif ve derneğe de idari işlem ve para cezası uygulandı.

Ruhsatsız 21 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı

Kaçak ve sahte alkol denetimlerine yönelik uygulama kapsamında 12 bin 95 iş yeri kontrol edildi. Ruhsatsız 21 iş yerine yönelik idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda, 2 bin 906 şişe ve 20 bin 437 litre kaçak alkol, 40 litre etil alkol, 290 adet içki aroması, 10 bin 58 boş içki şişesi, 29 bin 120 makaron, 32 kilo 580 gram kıyılmış tütün, 67 paket pipo tütünü, 6 tütün sarma makinesi, 12 bin 415 kaçak sigara, 170 gram esrar, 4 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 590 gram bonzai maddesi, bin 730 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Beş tombala makinesi, 22 oyun makinesi, 22 sigaramatik, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynatılmasına yarayan materyalin de ele geçirildiği uygulamalar sırasında 64 bilgisayar, 19 yazıcı, 114 bin 918 lira, 18 tabanca, 18 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 322 mermi, 4 kesici- delici alet ile 8 cep telefonuna da el konuldu.

Uygulamalar kapsamında 1072 sayılı "Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun" kapsamında 54 kumar makinesine el konulurken, bunlardan 40'ı kahvehane/kıraathanede ele geçirildi.