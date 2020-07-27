İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır- Kars İllerinde "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor
ANKARA - Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" Operasyonu başlatıldı.
Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [operasyonel tim] görev alıyor.