İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı 'Kapan-8 Ağrı... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Iğdır, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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