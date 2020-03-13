İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonu... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor. - ANKARA

Ağrı Dağı, Kars, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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