İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonları tüm hızıyla kararlı biçimde devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonları tüm hızıyla kararlı biçimde devam ediyor
23.01.2021 10:22
İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel 59 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.
-İHA-
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