Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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