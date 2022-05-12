Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı

12.05.2022 11:11
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 551 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de 551 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;  PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldı. Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

 


Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı
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551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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