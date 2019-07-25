Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim...
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İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim...

2 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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