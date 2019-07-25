İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim...
2 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak
'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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