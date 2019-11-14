Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi

Birleşik Krallık, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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