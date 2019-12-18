İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:08 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.
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