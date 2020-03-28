İçişleri Bakanlığınca, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından...
18 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından pandemi kurullarının toplanacağı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından pandemi kurullarının toplanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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