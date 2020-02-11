İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor. - ANKARA

Diyarbakır, Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular
Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı İstanbul'da korkunç cinayet! Talihsiz gencin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup eşini öldürtmüş

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]