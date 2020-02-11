İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor. - ANKARA
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