Diyarbakır'daki narko terör operasyonunda kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu"nun sekizinci gününde, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir ile 58 bin 375 kök skunk ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 noktada güvenlik güçlerince faaliyet yürütüldü.

Operasyonun sekizinci günü yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 38,2 kilogram kubar esrar, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir ve 58 bin 375 kök skunk bitkisine el konuldu.

Böylece operasyonun sekiz günlük bölümünde toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk ele geçirildi.