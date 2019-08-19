İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden...
30 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır
, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
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