İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

7 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde, 52 bin 220 personelin katılımı ile "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen

İçişleri Bakanlığınca, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde, 52 bin 220 personelin katılımı ile "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde dün 15.00-00.00 saatleri arasında düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması", market, pazar yeri, alışveriş merkezleri ile vatadaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı düzenlendi.

Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ile 219 dedektör köpek katıldı.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonlarında 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü, dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ile sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar denetlendi.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı.

Belirlenen 3 bin 321 noktadaki uygulamalarda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi.

Adli/idari işlemler

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 205, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 olmak üzere toplam 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 9 bin 932 park ve bahçe, 2 bin 950 mesire ve yürüyüş alanı ile 99 bin 965 iş yeri denetlendi.

Kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yerinin sahibine ya da işletmecisine idari/adli işlem uygulandı.

399 aranan şahıs yakalandı

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" denetimlerinde 291 bin 871 kişi sorgulanırken, 399 "aranan şahıs" tespit edildi, 25 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada kontrol edilen 224 bin 554 araçtan, topluma taşımada kullanılan 406, ticari taksi olarak faaliyet gösteren 140 ve diğer kategorilerdeki 2 bin 982 olmak üzere 3 bin 528'inin araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası verildi.

Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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