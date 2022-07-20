İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı

20.07.2022 10:05

İçişleri Bakanlığınca düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7 bin 161 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminalin de arasında olduğu 21 bin 963 yerde kontrol edildi.

18 organizatör ve 1141 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 16'sı yabancı uyruklu 610 aranan şahıs tespit edildi, 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere 414 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici-delici alet, 1 kilo 255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 kök kenevir ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.

YORUMLAR
500
13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ordusu gece gündüz sahada Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ordusu gece gündüz sahada Son dakika! Şehit Binbaşı Kulaksız'ın firardaki son failinin yakalanması, ailesi için 'müjdeli haber' oldu Son dakika! Şehit Binbaşı Kulaksız'ın firardaki son failinin yakalanması, ailesi için 'müjdeli haber' oldu
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur-2022/7' uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement