Elazığ'da "Eren Abluka-11 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da "Eren Abluka-11 Operasyonu" başlatıldı

19.05.2022 09:50

İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı 514 personelden oluşan 37 operasyonel tim görev alıyor.

(Ali Nargüner/İHA)

Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı

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ELAZIĞ'DA 514 PERSONELİN KATILIMIYLA EREN ABLUKA - 11 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ RISTAM ÇETİN OPERASYONU BAŞLATILDI ELAZIĞ'DA 514 PERSONELİN KATILIMIYLA EREN ABLUKA - 11 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ RISTAM ÇETİN OPERASYONU BAŞLATILDI Son dakika haber: Ağrı'da Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı Son dakika haber: Ağrı'da Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Eren Abluka-11 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da "Eren Abluka-11 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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