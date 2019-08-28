Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı...
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İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı...

56 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
Türkiye Komünist Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:46 Kaynak: AA
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