İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı...
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İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:46 Kaynak: AA
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