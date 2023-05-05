Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

05.05.2023 23:59
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasından sonra milletvekili aday adaylığı için istifa eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı "taziye evi yapımında usulsüzlük" davasında karar açıklandı. Salman, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K., belediye personeli Türker B., Murat S., İlker Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Salman ile davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi Feridun Ç. mahkeme salonuna gelmedi.

EK SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ

Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilerek yargılama süresini uzatmak istediklerini savunarak, o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti. Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı, dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek, mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, 4, 5, 6 ve 7. celselerde adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettiklerini aktararak, bu nedenle talebi reddetti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salman'a "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya, "görevi kötüye kullanma" suçundan verdiği 6 ay hapis cezasını 5 aya ardından da 3 bin lira para cezasına çevirdi. Sanıklar Hamit K, Türker B, Murat S. ve İlker Hasan K. de aynı suçlardan 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. İhaleyi alan firma sahibi Feridun Ç. ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İDDİANAME

İddianamede, 8 Şubat 2019'da Seyrantepe Mahallesi'nde 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle Feridun Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti. "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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