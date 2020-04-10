İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge...
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İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:52 Kaynak: AA
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