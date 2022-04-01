İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "eren kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit J.Bnb. Yavuz Başayar" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 710 personel 48 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika