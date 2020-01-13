İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-3... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Jandarma, Hakkari, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 gün bedava ekmek istedi, 3. gün sadaka kutusunu böyle çaldı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor

Son Dakika Haberleri
16:02 Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -1 - Son Dakika
16:02 Mersin-kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor-ek+++ - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -2 - Son Dakika
16:02 İsrail'deki sol partilerden seçim ittifakı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika
14:44 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:03:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]