İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı? - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı? - Son Dakika

İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı?

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' Başlatıldı?

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' Başlatıldı?

İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı?

Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
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