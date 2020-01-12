İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı? - Son Dakika

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İçişleri bakanlığınca hatay'da 'kapan-2 amanoslar operasyonu' başlatıldı?
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' Başlatıldı?
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' Başlatıldı?
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