Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Son Bir Haftada 1'i Sözde Üst Düzey 12...

İçişleri Bakanlığınca, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Son Bir Haftada 1'i Sözde Üst Düzey 12...

2 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Son Bir Haftada 1'i Sözde Üst Düzey 12..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:11 Kaynak: AA

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