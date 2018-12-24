İçişleri Bakanlığınca, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Son Bir Haftada 1'i Sözde Üst Düzey 12...
2 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:11 Kaynak: AA
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