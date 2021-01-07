İçişleri Bakanlığınca iki belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca iki belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı

07.01.2021 18:49
İçişleri Bakanlığınca iki belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol'u görevlerinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol'u görevlerinden uzaklaştırdı.

Alınan bilgiye göre, 17 Temmuz 2020 tarihinde tutuklanan Gaziantep'in Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Hurşit Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol da yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Tutuklu Hurşit Besle'nin, KCK'nın sözde mali alan yapılanmasının yetkililerinden olduğu, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt yapılanması içinde finans temini alanında kurban derisi toplama, zarf dağıtma gibi faaliyette bulunup projeler geliştirdiği iddia edildi.

Besle'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın önem atfettiği gün ve zamanlarda "örgütsel duruş" sergileyerek yapılan eylem/faaliyetlere katıldığının tespit edildiği öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen veya cezaevinde bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarını sahiplenerek, ailelerine örgüt adına ziyaretler düzenlediği de öne sürülen Besle'nin, kullandığı sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırıp, PKK/KCK'nın propagandasını yaparak terör örgütünü övücü ya da özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Besle'nin KCK'nın Türkiye masası yapılanması içinde kent yürütmesi altında mahalle meclis komisyonları olarak örgütlenen yapıda ev toplantıları düzenleyip katıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Erol

Tutuksuz yargılanan belediye meclis üyesi Adnan Erol'un ise terör örgütü KCK'nın yapılanmasında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunan ve KCK'nın cezaevi örgütlenmesi içerisinde olduğu düşünülen şüphelileri defalarca ziyaret ettiği belirlenen Erol'un, örgütün cezaevi iç koordinasyon ile dış koordinasyonu arasında iletişim-irtibat sağladığı ve terör örgütü tarafından açlık grevleri ile ilgili alınan talimatları ilettiği ifade edildi.

Şüpheli Erol'un siyasi kimliği ve avukat olması dolayısıyla hukuki kimliğini de kullanarak KCK içerisindeki faaliyetlerini gizlediği vurgulandı.

Urla Belediye Başkanı ile Şişli Belediye Meclis Üyesi görevinden uzaklaştırılmıştı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol'un da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önce de İzmir'in Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ve İstanbul'un Şişli Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Cihan Yavuz ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca iki belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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