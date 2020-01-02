İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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