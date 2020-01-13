İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1 - Son Dakika

İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU?, Hakkari'de başlatıldı-1.

İçişleri Bakanlığınca, KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU?, Hakkari'de başlatıldı-1

İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
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