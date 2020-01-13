İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1 - Son Dakika

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İçişleri bakanlığınca, kapan-3 kavaklı operasyonu?, hakkari'de başlatıldı-1
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU?, Hakkari'de başlatıldı-1.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığınca, KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU?, Hakkari'de başlatıldı-1
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