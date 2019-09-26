Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin...
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İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin...

2 gün önce

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı- Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Iğdır, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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