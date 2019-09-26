İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin...
2 gün önce
İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:14 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı- Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak Kamuda çakar lambalar sökülüyor Son Dakika: İstanbul'da Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor