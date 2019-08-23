İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan...
23 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Flaş! Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı...