Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan...
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İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan...

23 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede aranan Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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