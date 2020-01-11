İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. Operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katılıyor. - ANKARA

Jandarma, Komando, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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