İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında Terör Örgütleri ile...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA
Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu
Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu
Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı