Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında 50 Teröristin Etkisiz Hale...

İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında 50 Teröristin Etkisiz Hale...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında 50 Teröristin Etkisiz Hale..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA

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