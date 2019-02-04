İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında 50 Teröristin Etkisiz Hale...

İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu

Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu