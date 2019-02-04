İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta Düzenlenen İç Güvenlik Operasyonlarında 50 Teröristin Etkisiz Hale...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA
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