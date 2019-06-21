Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6...
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İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6...

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Pervari, Siirt, Güncel
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