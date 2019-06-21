İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6...
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İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:36 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Siirt
'in Pervari
ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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