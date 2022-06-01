Şırnak'ta "Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta "Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

01.06.2022 09:00
Şırnak'ta "Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde "Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta "Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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