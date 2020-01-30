İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-5... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Jandarma, Şırnak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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