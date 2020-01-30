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İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
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