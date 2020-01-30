İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2 - Son Dakika

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İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı-2 (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
ŞIRNAK -İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı-2 (TAMAMI)
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