İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2 - Son Dakika

İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı-2 (TAMAMI)

ŞIRNAK -İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı-2 (TAMAMI)

İçişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı-2

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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