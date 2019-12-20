İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları..., System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı. Şırnak'ta başlatılan operasyona bin 260, Hakkari'de başlatılan operasyona ise 730 personel katılıyor. - ANKARA

Kazan Vadisi, Hakkari, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı
Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri
15:10 Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı, nakil olan hastalar ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
15:10 Ezine'de kitap festivali düzenlenecek - Son Dakika Haber
15:07 İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
15:02 Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
15:01 Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika Haber
14:59 Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Son Dakika Haber
14:47 Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 15:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]