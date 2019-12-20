İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı. Şırnak'ta başlatılan operasyona bin 260, Hakkari'de başlatılan operasyona ise 730 personel katılıyor. - ANKARA
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