İçişleri Bakanlığınca Sunula Hizmetler, İzleme Değerlendirme Sistemi (İzdes) Toplantısında...
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İçişleri Bakanlığınca sunula hizmetler, İZDES değerlendirme toplantısında değerlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca sunula hizmetler, İZDES değerlendirme toplantısında değerlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısı yapıldı.
Toplantı sonrası merkez Valisi Azmi Çelik Başkanlığında ki heyet Kırşehir
Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri ile Valilik birim müdürlerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Merkez
Valisi Azmi Çelik, "Eksiklik ve ihtiyaçların değerlendirilerek kurumların sunduğu hizmetlere yol gösterecek konular değerlendirilecek. Toplantıda İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES Projesinin çalışmaları konusunda sorun ve öneriler değerlendirilecektir." dedi. Toplantı, İZDES Projesi çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:53 Kaynak: İHA
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