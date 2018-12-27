Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca Sunula Hizmetler, İzleme Değerlendirme Sistemi (İzdes) Toplantısında...

İçişleri Bakanlığınca Sunula Hizmetler, İzleme Değerlendirme Sistemi (İzdes) Toplantısında...

57 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca sunula hizmetler, İZDES değerlendirme toplantısında değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca Sunula Hizmetler, İzleme Değerlendirme Sistemi (İzdes) Toplantısında..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca sunula hizmetler, İZDES değerlendirme toplantısında değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası merkez Valisi Azmi Çelik Başkanlığında ki heyet Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri ile Valilik birim müdürlerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Merkez Valisi Azmi Çelik, "Eksiklik ve ihtiyaçların değerlendirilerek kurumların sunduğu hizmetlere yol gösterecek konular değerlendirilecek. Toplantıda İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES Projesinin çalışmaları konusunda sorun ve öneriler değerlendirilecektir." dedi. Toplantı, İZDES Projesi çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:53 Kaynak: İHA

Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti

Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor Suudi Arabistan'da Deprem! Kritik Bakanlıklar El Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:50:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca Sunula Hizmetler, İzleme Değerlendirme Sistemi (İzdes) Toplantısında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]